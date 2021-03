Een 35-jarige inwoner van Breda is in de nacht van zaterdag op zondag aangehouden op verdenking van diefstal van een airfryer. Het apparaat werd weggenomen op het terrein van een tweedehandswinkel aan de Riethil. Dat meldt de politie.

Omstanders maakten rond 3.00 uur een melding over een mogelijke diefstal op het terrein van een kringloopwinkel. Agenten kwamen ter plaatse en zagen op de Emerparklaan een auto rijden waarvan de bestuurder veel overeenkomsten had met het signalement van de dief.

De politie heeft de man aangehouden op verdenking van het stelen van keukenapparatuur. De airfryer die de 35-jarige man in zijn bezit had, is in beslag genomen. De verdachte zit vast voor verhoor.