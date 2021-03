In het Mastbos in Breda woedt sinds zaterdagmiddag een brand. Het vuur is inmiddels onder controle.

De brandweer roept bezoekers van het bos op om uit de buurt te blijven en om hulpverleners de ruimte te geven.

Een woordvoerder van de brandweer geeft aan dat het blussen naar verwachting nog een tijdje duurt.

Omdat de onderlaag van de bosgrond vochtig is, lijkt de schade beperkt te zijn.