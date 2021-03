De Speelhuislaan in Breda wordt zaterdag volgehangen met 750 skippyballen. Met het verkopen van de zogenaamde symbolische paaseieren is door de stichting TopOpKids geld opgehaald voor Bredase kinderen die hulp nodig hebben.

"Meestal doen we dit met Kerstmis met ongeveer honderd skippyballen, maar nu wilden we eens groot uitpakken met Pasen. We hangen zaterdagmiddag over een lengte van 750 meter 750 skippyballen in de bomen van de Speelhuislaan. Dat is een record", zegt medeorganisator Paul Bartels.

De symbolische paaseieren zijn alle 750 verkocht voor 35 euro per stuk aan ondernemers en mensen die de acties van de stichting steunen. Met het geld wil de stichting kinderen helpen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken.

Zo wordt het geld bijvoorbeeld ingezet om fietsen te kopen voor kinderen die naar de middelbare school gaan, voor Sinterklaascadeautjes en verjaardagscadeautjes en een dagje uit naar een pretpark.

De stichting TopOpKids is een groep ondernemers die zich inzet voor kinderen. Eerder zijn er fietsen voor kinderen aangeschaft, laptops voor de jeugd en is er een keer een uitje georganiseerd met vijfhonderd kinderen naar de Efteling.

"De 750 skippyballen blijven een maand hangen. Daarna gaan we er honderd uitdelen aan kinderen. De rest laten we leeglopen. Die kunnen volgend jaar hergebruikt worden", aldus Bartels.