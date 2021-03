Vier minderjarige vreemdelingen zijn vrijdag in Breda uit de internationale trein gehaald door de marechaussee. Een dag daarvoor werd een 44-jarige Belg op de A4 bij Hoogerheide gearresteerd voor mensensmokkel omdat hij een vreemdeling vervoerde.

De minderjarige vreemdelingen werden door de marechaussee in de internationale trein van België naar Nederland aangetroffen. Alle personen hebben volgens de marechaussee asiel aangevraagd en gaan het vreemdelingentraject in.

Een dag eerder kwam de marechaussee ook in actie. Toen controleerden ze op de A4 bij Hoogerheide een bestelbus met Belgisch kenteken waarbij ze twee personen in het voertuig aantroffen.

De bijrijder zei dat hij van Marokkaanse afkomst was, maar had geen documenten bij zich om zijn identiteit aan te kunnen tonen. Volgens de marechaussee had de chauffeur kunnen weten dat de bijrijder illegaal was. De chauffeur werd dan ook aangehouden voor mensensmokkel.

De man van Marokkaanse afkomst is eveneens het vreemdelingentraject ingegaan. De Belg moet zich op een later moment voor de rechter verantwoorden.