De gemeente Breda gaat ook het tweede milieustation in de stad openen. Als het druk is bij de milieustraat aan het Spinveld, dan mag vanaf 6 april ook de vestiging aan de Slingerweg open.

Al een jaar lang is het erg druk bij de milieustraat aan het Spinveld, omdat veel mensen in coronatijd hun huis gaan opruimen. Na maanden vol klachten van burgers en stevige politieke druk is wethouder Daan Quaars (Afvalbeleid) overstag gegaan. Het college van burgemeester en wethouders trekt 200.000 euro uit om de opening van het tweede milieustation mogelijk te maken.

De medewerkers van Afvalservice houden in de gaten hoe de wachtrij zich ontwikkelt. Bij drukte gaat de tweede milieustraat open. Als dat het geval is, worden de wachtenden ter plekke op de hoogte gebracht.

De medewerkers van Afvalservice doen er volgens Quaars alles aan "om zo klantvriendelijk mogelijk te werk te gaan". Als het tegen sluitingstijd loopt, dan worden alle wachtenden nog geholpen en werkt Afvalservice ver na sluitingstijd door tot iedereen in de rij zijn spullen kwijt is.

De medewerkers kijken naar het materiaal dat mensen brengen. Als het gaat om groen, puin, zand of chemisch afval dan is het mogelijk iets meer voertuigen toe te laten. Bij topdrukte worden verkeersregelaars ingezet. Met een betere bewegwijzering is de doorstroming op het terrein verbeterd. Ook is de laatste 10 meter voor de intake aangepast, waardoor aanhangwagens met zand, puin en snoeihout apart staan.

Het Milieustation aan het Spinveld is open van maandag tot en met zaterdag. Het Milieustation aan de Slingerweg is op zondag geopend en op drukke momenten ook op doordeweekse dagen.