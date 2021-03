Een persoon is donderdagmiddag gewond geraakt bij een ongeluk met drie auto's in Bavel. Onderaan de afrit van A58 aan de Gilzeweg kwamen de voertuigen in botsing met elkaar.

De toedracht van het ongeluk is nog onbekend. Van één persoon is bekend dat diegene is afgevoerd naar het ziekenhuis. Hoe het met de andere betrokkenen gaat, is eveneens onbekend.

De Gilzeweg was aan beide kanten afgesloten, net als de afrit van de A58. Beide zijn inmiddels weer vrijgegeven.