De politie is nog steeds op zoek naar de dader van een gewapende overval die in januari 2020 plaatsvond in de Oranjeboomstraat in Breda. Dat bleek dinsdagavond uit een aflevering van het televisieprogramma Opsporing Verzocht.

Rond 21.30 uur klopt een bewapende man aan bij de woning en vraagt om geld. De bewoner opent de deur en wordt naar buiten geduwd, waarna de overvaller dreigend met een mes naar binnenstormt. "Money, money, money", roept hij.

De andere bewoner van het huis, een man, raakt met de overvaller verwikkeld in een gevecht. Daarbij raakt de bewoner gewond. De overvaller verlaat de woning weer, maar steelt ondertussen twee telefoons en een pinpas.

Met die pinpas heeft iemand een dag later bij een supermarkt aan de Haagdijk proberen te pinnen. Of dat daadwerkelijk de overvaller was, is onbekend. Wel is duidelijk dat het om de eerder gestolen pinpas gaat.

De overvaller is nog steeds niet opgepakt. De politie zoekt getuigen.