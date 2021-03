Een gesigneerd NAC-shirt is afgelopen vrijdag gestolen uit het Amphia ziekenhuis in Breda. Wie het heeft gedaan, is onbekend. Het ziekenhuis heeft inmiddels aangifte gedaan. Bij het Amphia hopen ze op een goed geweten van de dader en zien ze het shirt graag terugkeren.

De kapotte, lege lijst werd vrijdagmiddag aangetroffen op het invalidentoilet van de polikliniek, tot grote verbazing van orthopedisch chirurg Peter Joosten.

Joosten is naast zijn functie in het Amphia ook lid van de medische staf van NAC. Hij plaatste een berichtje met de oproep "Wie brengt het terug?" en kreeg daar veel response op, onder meer van NAC zelf. De club beloofde dat er een nieuw shirt die kant op komt.

"Het shirt zelf is qua geld natuurlijk weinig waard. Dat NAC dit doet is een mooi gebaar, maar we hopen ook dat de dader het shirt teruggeeft", aldus Joosten die nog steeds stomverbaasd is.

"Onze beveiliging heeft de camerabeelden van het ziekenhuis teruggekeken en er ligt een aangifte bij de politie", zegt de woordvoerder van het ziekenhuis. Het shirt is meegenomen van een afdeling waar je in het weekend alleen met een pasje binnenkomt.

Bij navraag of het misschien om een 1 april grap zou gaan, verzekert het ziekenhuis dat dit niet het geval is.