Bij straatnamen die verwijzen naar het Nederlandse koloniale- en slavernijverleden in Breda en Den Bosch heeft de actiegroep Kick Out Zwarte Piet (KOZP) zondag een tweede straatnaambord opgehangen.

"In Den Bosch zijn naamborden opgehangen met lokale helden", aldus een woordvoerder van de actiegroep. "Zo hebben we er voor gekozen om Stella Coffie op één van de bordjes te zetten. Door haar jarenlange inspanningen als vrijwilliger is zij volgens ons een van de helden uit de huidige tijd in Den Bosch", aldus de woordvoerder.

Op sociale media geeft KOZP op verschillende speciaal aangemaakte pagina's een statement waarin zij de actie verder toelichten: "Het doel van de actie is te bereiken dat mensen zich bewust worden van het Nederlandse koloniale- en slavernijverleden en dat er in het onderwijs educatie komt over dit verleden. De actievoerders roepen scholen op om hiermee aan de slag te gaan. Ook roepen ze gemeenten op om onderschriften bij straatnamen toe te voegen die het echte verhaal vertellen."