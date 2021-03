Basisschool De Wildert in de Haagse Beemden in Breda heeft zijn deuren gesloten vanwege het oplopende aantal coronabesmettingen. Ook kinderopvang Partou en de noodopvang, die in hetzelfde gebouw zijn gevestigd, zijn gesloten.

Volgens een persbericht van De Wildert testte een leerkracht maandag positief op het coronavirus. Daarop zijn de leerlingen van groep 6 en 8 in quarantaine gegaan.

"Op dinsdag waren alle kinderen thuis vanwege een studiedag, die voor leerkrachten ineens in het teken stond van testen. Uit deze resultaten bleek dat meer collega's ziek waren. Vanaf die dag werd de olievlek groter. Leerkrachten gingen in quarantaine en drie leerlingen uit de bovenbouw klassen bleken corona te hebben", aldus Johan van Knijff, de voorzitter van het college van bestuur van Markant Onderwijs waar De Wildert onder valt.

Donderdag waren er drie medewerkers ziek en vijf leerkrachten in quarantaine. Leerkrachten die niet ziek waren, kwamen op hun vrije dagen werken. Andere leerkrachten gaven twee klassen tegelijk online les.

Maar de situatie is intussen verder verslechterd en daarom is besloten om de school te sluiten. De Wildert blijft in ieder geval tot en met vrijdag 26 maart dicht. Van Knijff: "We staan in nauw contact met de GGD en zijn in afwachting op het advies wanneer de school weer open kan. Vooralsnog wordt ervan gegaan dat De Wildert op maandag 29 maart open kan."

Eerder sloot ook al basisschool De Hoogakker zijn deuren vanwege het coronavirus.