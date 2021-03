Een woning op de derde verdieping van een flatgebouw aan de Draaiboom in Breda heeft donderdag in brand gestaan. Het is nog niet duidelijk of iemand daarbij gewond is geraakt.

Het gehele balkon is uitgebrand, wat tot flinke rookontwikkeling leidde. Ook binnen is er veel schade.

De politie heeft de straat aan beide kanten afgezet.