Een dertigjarige man uit Etten-Leur liep in de nacht van woensdag op donderdag over de A58 bij Viaduct Liesbos. Hij werd weggestuurd door de politie, maar liep even later opnieuw over de snelweg. Dit keer aan de andere kant.

De man vluchtte en de politie startte een zoektocht naar hem. Uiteindelijk werd hij gevonden op de Liesboslaan in Breda met een vuurwapen bij zich.

De man is aangehouden en het wapen is in beslag genomen.