D66 is de grote winnaar van de Tweede Kamerverkiezingen in Breda. De voorlopige uitslag laat zien dat de partij 5,3 procent meer stemmen kreeg dan in 2017. De VVD verloor licht (0,7 procent), maar blijft wel de grootste partij.

Met twee prominente VVD'ers (Klaas Dijkhoff en Thierry Aartsen) onder haar inwoners, mag het verlies van de VVD in Breda opvallend worden genoemd, aangezien de partij landelijk een forse winst wist te boeken.

PVV (-2,9 procent), CDA (-2,6 procent), SP (-3,5 procent) en GroenLinks (-4,5 procent) zagen het aantal stemmen dalen. Daarentegen sleepten de PvdA (+0,3 procent), Forum voor Democratie (+2,9 procent) en de Partij voor de Dieren (+0,7 procent) meer stemmen in de wacht dan in 2017. Nieuwkomers Volt en JA21 kregen respectievelijk 3 en 2,1 procent van de stemmen.

In Breda ging 78,9 procent van de kiezers naar de stembus, tegen 79,9 procent in 2017.

In 2017 was Dijkhoff nog actief betrokken bij de VVD en trok de partij in zijn thuisstad 27 procent van de stemmen binnen. Dat was iets minder dan bij de verkiezingen in 2012, maar nog altijd hadden de liberalen daarmee een forse meerderheid.

De tweede partij D66 moest het toen doen met net geen 15 procent, gevolgd door PVV (11,5) en GroenLinks (10,5). De partij van Roosendaler Jesse Klaver werd destijds in één klap vier keer groter dan voorheen in Breda.