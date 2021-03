De Koninklijke Marechaussee heeft dinsdag bij Breda vier vreemdelingen in een internationale trein aangetroffen. De mannen uit Algerije, Marokko, Libië en Irak hadden geen geldige reisdocumenten bij zich.

Het viertal is naar een brigade overgebracht voor verder onderzoek. Later op de dag en op woensdag werden elders in het land nog tien vreemdelingen aangetroffen.

Deze zogenaamde inklimmers zaten in vrachtwagens in de havens van Hoek van Holland en Europoort. Zeven van hen waren afkomstig uit Algerije, Iran en Marokko en van de overige drie is de identiteit nog niet vastgesteld.