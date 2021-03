Wie in Breda zijn of haar huis wil verduurzamen kan voor een financiële bijdrage binnenkort weer terecht bij de gemeente. Wethouder Greetje Bos (Energietransitie) heeft van het Rijk meer dan 2,1 miljoen euro gekregen voor energiebesparing.

Het geld is speciaal bestemd voor huiseigenaren en huurders. Dit voorjaar start een campagne die nadrukkelijk is gericht op deze doelgroep.

Het idee is dat ze in aanmerking kunnen komen voor vouchers die ze kunnen besteden aan energiebesparende producten, kortingen op energieadvies of een gratis advies van energiecoaches.

Wethouder Bos laat weten dat ze blij is met de subsidie van het Rijk: "Ruim twee miljoen euro subsidie is natuurlijk een prachtig bedrag. Zo kunnen nog meer Bredanaars daadwerkelijk in actie komen bij het verduurzamen van hun woning en het energieverbruik omlaag brengen."