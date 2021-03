Toekomstige brugklassers die zich hebben ingeschreven voor de Nassau, het Newmancollege, het Michaël College of het Markenhage in Breda krijgen te maken met een loting. Het aantal inschrijvingen voor komend schooljaar is er hoger dan het aantal plaatsen dat beschikbaar is.

Nagenoeg elk jaar overstijgt het aantal inschrijvingen op één of enkele scholen in Breda het aantal kinderen dat ze kunnen plaatsen. Vorig jaar moest er alleen op De Nassau geloot worden, dit keer hebben ook nog drie andere onderwijsinstellingen te veel aanmeldingen ontvangen.

Meest opmerkelijk is het enorme overschrijding voor het aantal plekken op het Michaël College, de vrije school voor mavo, havo en vwo. Er is ruimte voor tachtig brugklassers, de school ontving liefst 140 aanmeldingen. Het Newmancollege ontving 285 aanmeldingen. Deze school voor mavo, havo en vwo heeft ruimte voor 270 brugklassers. Van de 285 inschrijvers, hebben 110 scholieren zich aangemeld voor het Technasium. Zij vallen buiten de loting.

Voor de overige inschrijvers voor het reguliere onderwijsaanbod geldt dat er bij de loting niet gekeken wordt naar het niveau. Toekomstige brugklassers voor mavo, havo of vwo hebben dus gelijke kansen om ingeloot te worden.

Op het Markenhage, een Daltonschool met cultuurprofiel (mavo, havo, vwo), is er een overschrijding van 27 aanmeldingen. Hier is ruimte voor 225 brugklassers. Op de Nassau (mavo, havo, vwo, gymnasium en tweetalig onderwijs) kwamen dit jaar 367 inschrijvingen binnen, zeventien meer dan de school kan plaatsen.

Op 24 maart is de loting door een notaris. Kinderen die worden uitgeloot, krijgen op 26 maart bericht. Alle toekomstige brugklassers van middelbare scholen in de regio Breda hebben dit jaar voor het eerst vier schoolkeuzes moeten opgeven.