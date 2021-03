Een 34-jarige man die met een gouden lachgasballon in zijn mond over de weg slingerde is zondag aangehouden in Breda. De man had tijdens de autorit ook een gasfles tussen zijn benen geklemd.

De politie zag de Bredanaar rijden op de Voorst Tot Voorststraat, nadat een weggebruiker melding had gedaan van zijn opvallende rijgedrag. De bestuurder kreeg een stopteken maar hij reageerde niet.

De agenten gingen naast hem rijden en zagen de bestuurder zitten met een gouden ballon in zijn mond. Nadat een agent uit het raam naar de man riep, zette hij zijn auto aan de kant.

Hij had een gasfles tussen zijn benen geklemd. Hij is aangehouden voor het onder invloed rijden van lachgas. De politie doet verder onderzoek.