Buschauffeurs van Arriva krijgen toiletvoorzieningen bij halte Breepark in Breda. Vrijdag is de sleutel voor een nieuwe toiletvoorziening bij de evenementenlocatie bij de halte Breepark overhandigd.

Arriva is al langere tijd op zoek naar geschikte locaties voor toiletvoorzieningen langs diverse routes voor haar buschauffeurs. De werkdruk is hoog, waardoor er voor de buschauffeurs weinig tijd is om naar de wc te gaan.



Op het station in Breda is de afstand tussen het busperron en de toiletten te groot voor een snelle plaspauze. Arriva zoekt daarom naar oplossingen bij haltes onderweg en bij eindstops.

Breepark is het eindstation voor verschillende regionale buslijnen. De toiletvoorziening is exclusief bedoeld voor Arriva-chauffeurs. Volgens Henry Martens, directeur van de evenementenlocatie, is de busmaatschappij een belangrijke partner als het gaat om de bereikbaarheid van Breepark. Dat was voor de organisatie reden genoeg om mee te denken voor een oplossing voor dit probleem.

Over enkele maanden verwacht Breepark ook nog een nieuwe eetgelegenheid te openen aan de westkant van het gebouw, naast de nieuwe voorziening voor Arriva. Daarmee krijgen de chauffeurs naast plek voor een plaspauze, ook de optie voor wat eten of drinken binnen handbereik.