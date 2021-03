Zwembad Wolfslaar in Breda gaat op 1 april om 7.00 uur open, in plaats van op 1 mei. Dit geldt in principe voor baantjeszwemmers en sportverenigingen, meldt wethouder Daan Quaars.

Voorlopig gaat alleen het wedstrijdbad open. Van de duikplank kan nog geen gebruik gemaakt worden, voor recreatieve zwemmers is ook nog geen plaats. Liefhebbers kunnen zich vooraf aanmelden. "We gaan weer werken met een tijdslot", legt locatiemanager Pim de Jager van Optisport (uitbater) uit.

"Als we ons aan de coronaregels houden, zouden er 118 mensen tegelijk in het bad kunnen, maar dat doen we niet. Zo'n tachtig man is wel het maximum, dan is er ook ruimte om iemand in te halen."

De beperking van baantjes trekken en training geldt voorlopig alleen voor april. Na elke persconferentie past het zwembad zich aan aan de nieuwe protocollen. De Jager: "Verder dan de maand april kunnen we nu natuurlijk nog niet kijken. Zo trainen de verenigingen normaal in de avonduren. Maar als de avondklok nog steeds geldt, zullen we daar een andere oplossing voor moeten bedenken."

Wolfslaar blijft open tot 1 september.