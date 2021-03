Voor het tweede jaar gaat het Stripfestival Breda dit najaar niet door. De organisator, de stichting Strips in Beeld, verwacht dat in september en oktober nog steeds coronamaatregelen gelden die het festival te veel dwarsbomen.

"We betreuren het dat we, samen met het Chassé Theater, dit besluit hebben moeten nemen. Maar we kunnen niet anders", zegt Rob van Bavel van het festival.

"We zijn een kleine organisatie met weinig financiële armslag. We kunnen het ons niet veroorloven om nu te investeren in een festival, met het risico dat we het straks moeten afblazen. Dat zou zo'n strop zijn, dat ook volgende edities in het nauw komen."

"Bij ons festival draait het om contact. Dat is met 1,5 meter afstand, met buitenlandse bezoekers en tekenaars die niet kunnen of durven komen, met plexiglas en andere maatregelen, moeilijk haalbaar."

Het festival is verplaatst naar het najaar van 2022.