Een vrouw is donderdag rond 12.00 uur beroofd van haar tas in op de Peperbos in Prinsenbeek. De dader is nog spoorloos.

De verdachte was volledig in het zwart gekleed en had een zwarte muts op. Hij ging er meteen vandoor. De vrouw is flink geschrokken, maar raakte niet gewond.

De politie heeft een burgernetmelding verstuurd om de man op te sporen. Hij zou gevlucht zijn richting de Groenstraat. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met de politie.