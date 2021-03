De gemeente Breda gaat straatintimidatie in kaart brengen. Samen met non-profitorganisatie BO Diversity lanceert de gemeente maandag de website intimideermijniet.nl, waarop mensen anoniem melding kunnen maken van ongewenst gedrag in het openbaar.

Zij kunnen voorbeelden van (non-)verbaal en fysiek ongewenst gedrag, zoals nafluiten, seksuele gebaren, betasten en agressief om seks vragen, via de website melden. Slachtoffers kunnen via een formulier de situatie en de locatie omschrijven.

"Veel mensen durven geen melding bij de politie te maken, omdat ze denken dat het overdreven is of dat straatintimidatie iets normaals is", zegt burgemeester Paul Depla van Breda. "Als er is ingebroken, onderneem je actie. Zo zou het ook moeten gaan met straatintimidatie."

De website is niet alleen gericht op vrouwen, maar bijvoorbeeld ook op transgenderpersonen, non-binaire personen, dragqueens en anderen die regelmatig slachtoffer van seksuele intimidatie zijn. "58 procent van lhbti's gaf in 2018 aan dat jaar zelfs bewust hun gedrag te hebben aangepast om negatieve reacties te voorkomen", vertelt Lieke van BO Diversity. "Wij streven naar een stad waarin iedereen met een veilig en fijn gevoel op straat kan lopen."

De gemeente neemt aan de hand van de cijfers maatregelen voor de lange termijn, zoals het verbeteren van de straatverlichting of meer handhaving.