De eerste coronaprikken in evenementenhal Breepark in Breda zijn gezet. De XL-coronavaccinatielocatie is maandagochtend in gebruik genomen.

Voorlopig worden op de locatie aan de voet van de Bavelse Berg nog alleen zorgmedewerkers gevaccineerd. Afhankelijk van de levering van vrijgekomen vaccins worden hier straks ook de achttien- tot zestigjarigen geprikt.

In principe is er maximaal capaciteit van drieduizend vaccinaties per dag. De GGD kan straks verspreid over West-Brabant op dagelijkse basis maximaal achtduizend prikken per dag gaan zetten. Per week kunnen er dan in Nederland maximaal anderhalf miljoen vaccins worden toegediend.

"We hebben hier de ruimte en dat is wat je nodig hebt om een top-vaccinatielocatie te zijn", zei Breepark-directeur Henry Martens eerder al.