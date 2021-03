Een 44-jarige Tilburger is zaterdagochtend op de A16 bij Prinsenbeek in Breda tegen een verkeersbord gereden, waarna zijn motorkap het zicht blokkeerde. De bestuurder was onder invloed van alcohol en vermoedelijk ook drugs.

De automobilist kon door de voorruit niks meer zien. Daarom keek hij uit het zijraam naar de weg. Een weggebruiker zag de bestuurder rond 07.00 uur op de A16 voor hem slingeren en deed melding bij de politie. Hij werd door de politie staande gehouden bij afrit 17 bij Prinsenbeek. Zijn rijbewijs bleek niet meer geldig te zijn.

Medewerkers van Rijkswaterstaat hebben na een zoektocht op de A59 het beschadigde ANWB-bord aangetroffen. Op de plaats van de aanrijding lagen stukken plastic die overeenkomen met de auto van de verdachte. Rijkswaterstaat doet aangifte van verlaten plaats ongeval. De politie doet een mededeling aan het CBR over het rijgedrag van de Tilburger. De auto is total loss.