Het lukt ouders met twee oudere kinderen in Breda amper om rond te komen, laat staan dat ze nog geld over houden voor sport of andere vormen van verenigingsleven. Het stadsbestuur doet zijn best om de financiële problemen op te lossen, maar hun invloed is beperkt omdat alleen de landelijke overheid de lonen kan beïnvloeden.

Dat blijkt uit een Minima Effect Rapportage die door het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting Nibud is opgesteld in opdracht van wethouder Boaz Adank (Sociale Zaken, VVD). Die had daarom gevraagd, nadat er in Breda vorig jaar een aantal wijzigingen is doorgevoerd in het armoedebeleid.

Niet alleen ouders met oudere kinderen hebben het moeilijk. Ook alleenstaande zelfstandigen hebben het niet makkelijk. Wat bij hen zwaar drukt zijn verzekeringen voor arbeidsongeschiktheid en pensioenregelingen.

Het Nibud heeft uitgezocht of het verhogen van de inkomensgrens voor de Bredapas en het schoolstarterspakket mensen verder naar de armoedeval heeft gedreven. Dat is niet het geval.

Dat mensen niet kunnen rondkomen is voor het grootste deel een kwestie van Rijksbeleid, constateren de onderzoekers. Daar kan de gemeente verder weinig aan doen. Inkomenspolitiek kan alleen in Den Haag worden bedreven.

Dat neemt niet weg dat een gemeente als Breda iets kan doen om een deel van de pijn te verlichten. Het Nibud komt met een aantal adviezen. Zo stelt het instituut voor om woon-werkverkeer te vergoeden als een werkgever dat niet doet. Ook wordt het voorstel gedaan om weer een collectieve zorgverzekering in te voeren. Die is in Breda op 1 januari van dit jaar afgeschaft.

Armoedeval

Er zijn heel wat regelingen die kunnen helpen om niet in de armoedeval terecht te komen, maar sommige mensen weten ze niet te vinden. Daar zou volgens het Nibud ook wel eens werk van gemaakt kunnen worden. Wethouder Adank laat weten dat hij daarmee aan de slag gaat, zowel digitaal als door het openstellen van speciale loketten.

Verder wil Adank Bredanaars tegemoetkomen die worstelen met hun energienota. Hij heeft ontdekt dat veel huishoudens in huizen wonen die slecht zijn geïsoleerd. "Het risico bestaat dat deze groep klem komt te zitten tussen stijgende lasten en beperkte investeringsmogelijkheden", schrijft de wethouder aan de raad. Het fonds van 1,3 miljoen euro dat juist dit probleem moet tackelen wil Adank nadrukkelijk ten goede laten komen aan "deze financieel kwetsbare doelgroep".