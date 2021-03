De dak- en thuislozen in Breda die worden opgevangen in de doorstroomvoorziening (DSV) aan de Slingerweg verhuizen in de derde week van maart naar het tijdelijke onderkomen aan de Riethil 12, in een gebouw van Atea. De doorstroomvoorziening wordt gesloopt en krijgt een nieuw gebouw. De eerste paal zal naar verwachting na de zomer de grond ingaan.

Het pand aan de Riethil is inmiddels geschikt gemaakt voor de tijdelijke opvang van cliënten en voorzien van een een- en tweepersoonskamers. De sloop van de huidige voorziening vindt plaats van 1 april tot medio juli. De eerste paal van het nieuwe gebouw gaat naar verwachting in september de grond in. Medio 2022 wordt het nieuwe pand in gebruik genomen.

De buurt rond de Riethil is eerder al geïnformeerd, de omgeving van de Slingerweg wordt half maart bijgepraat. De nieuwbouw is nodig doordat het gebouw sterk verouderd is en de indeling niet meer van deze tijd is.

"We verwachten dat deze verbetering in opvangomstandigheden de medewerkers en vrijwilligers van het straatteam, bemoeizorg, de inlopen en centraal onthaal ook helpt om dak- en thuislozen sneller gemotiveerd te krijgen om een eerste stap te zetten van de straat naar een stabielere woonsituatie", laat wethouder Miriam Haagh (Gezondheid) in een raadsbrief weten.

De doorstroomvoorziening aan de Slingerweg, die plek biedt aan veertig dak- en thuislozen, blijft ook met de nieuwbouw een tussenlocatie.