Een scooterrijder is woensdagmiddag in de berm aan de Leursebaan in Breda gevallen. Hij raakte daarbij ernstig gewond.

De man is zo'n 15 meter verder van zijn scooter in de berm terechtgekomen. Omstanders die het zagen, schoten direct te hulp. De scooter is aan de overkant bij een bewoner gestald.

De man is met hevig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren, is onduidelijk.