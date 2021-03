Zelfstandig ondernemers die een alternatief zoeken voor hun vaak dure arbeidsongeschiktheidsverzekering, kunnen zich aansluiten bij een Broodfonds. Breda telt al zes van dit soort fondsen, maar krijgt er waarschijnlijk binnenkort een nieuwe bij.

Het idee van een Broodfonds is dat ondernemers elkaars vangnet vormen bij ziekte. De kosten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering zijn voor veel ondernemers onevenredig hoog. Veel zelfstandigen kiezen er daarom voor zich niet te verzekeren, met alle risico's van dien. Het Broodfonds is een landelijk initiatief dat hiervoor een sociale oplossing heeft bedacht.

Meubelmaker Ralph Herbers is als een van de geïnteresseerden betrokken bij het nieuw op te richten Broodfonds in Breda. "Aan een arbeidsongeschiktheidsverzekering hangen voor een kleine ondernemer als ik veel nadelen. Bij een Broodfonds zijn de kosten lager en bouw je ook nog eens een nieuw netwerk op. Daar kun je als deelnemer extra profijt uithalen."

Ondernemers die samen een Broodfonds vormen, maken de afspraak dat zij elkaar financieel steunen als een deelnemer door ziekte uitvalt. Herbers: "Daarvoor maakt iedere deelnemer een eigen spaarpot aan. Het systeem is gebaseerd op onderling vertrouwen. Maar het werkt goed, er zijn al ruim zeshonderd Broodfondsen in Nederland."

Voor een nieuw Broodfonds zijn minimaal 25 deelnemers nodig. Donderdagavond om 19.30 uur is er een online informatieavond over het nieuwe Broodfonds in Breda.