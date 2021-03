Het terras van Boerke Verschuren in Breda is in de nacht van maandag op dinsdag besmeurd met ketchup. Op de bijgeplakte posters staat: 'Opengaan = bloed aan je handen'.

Het café van Johan de Vos, de vicevoorzitter van de Bredase afdeling van Koninklijke Horeca Nederland, wil dinsdag opengaan als protest tegen de coronamaatregelen. Het is nog onduidelijk uit welke hoek de actie precies komt. Een duidelijke afzender staat er niet bij, maar het terras op de Ginnekenmarkt hangt vol met camera's.

"We zijn er hopelijk snel achter", reageert De Vos. "Gelukkig is het zo opgeruimd, maar ik snap niet waarom iemand de moeite neemt om in het holst van de nacht het terras te besmeuren. Kom gewoon naar me toe en dan praten we erover."

De Vos liet maandag weten dat de landelijke organisatie van Koninklijke Horeca Nederland niet langer in staat is om de ondernemers te bedaren. Net als veel andere afdelingen doet hij met zijn café Boerke Verschuren dan ook mee aan de actie om de terrassen dinsdag open te gooien.