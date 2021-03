Een groep vogelliefhebbers heeft zaterdag bij de Bredase Waterdonken het in 2013 aangelegde zwaluwmeer weer zwaluwtoegankelijk gemaakt.

De zwaluwmuur was een jubileumgeschenk van de gemeente Breda aan de West-Brabantse vogelwerkgroep. De groep liefhebbers onderhouden de muur en zorgen ervoor dat de muur elk jaar opnieuw gebruikt kan worden.

De zwaluwmuur bestaat uit een wand met gaten. De vogels graven het zand in de gaten uit om hun eieren vervolgens te leggen. Er zitten tussen de 100 en 120 gaten in de wand. Om de muur gereed te hebben voor het broedseizoen, worden de gaten ontdaan van rommel en opnieuw gevuld met zand. De gemeente Breda is verantwoordelijk voor het leveren van dit zand.