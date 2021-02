De politie heeft zaterdagavond vier personen aangehouden naar aanleiding van de aanhoudende drukte in het Valkenbergpark in Breda. Een van de aangehouden verdachten is aangehouden voor opruiing, een voor het verstoren van de openbare orde en twee voor geweldpleging tegen ambtenaren in functie.

Het was zo druk in het park dat alle parkbezoekers zaterdag aan het begin van de avond naar huis gestuurd werden. Volgens de politie hielden de bezoekers zich ook niet aan de geldende coronamaatregelen.

Om de orde te handhaven stapten politiemensen, boa's en horecaondernemers rond 20.00 uur gezamenlijk Park Valkenberg in en stuurden de aanwezigen huiswaarts. Bijna alle mensen gaven gehoor aan de oproep en verlieten rustig het park.

Een negentienjarige Bredanaar is gearresteerd voor opruiing. Een 24-jarige man werd door agenten in zijn woonplaats aangehouden voor het verstoren van de openbare orde.

Een 49-jarige man zonder vaste woon of verblijfplaats werd opgepakt, omdat hij agenten met glas bekogelde en een 43-jarige Bredanaar zit vast, omdat hij een fiets richting politiemensen gooide. Een agent moest de fiets, die werd gegooid, weren en liep hierdoor een kleine verwonding op. Agenten hebben aangifte van zware mishandeling gedaan.

Eerder op zaterdag was het ook al erg druk in de Bredase binnenstad. Ook daar werden mensen uiteindelijk verzocht om naar huis te gaan.