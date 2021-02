Tol Swinkels neemt met ingang van 1 mei het stokje over van rector Gijs van Wijlen op het Onze Lieve Vrouwelyceum in Breda. De 45-jarige Swinkels is nu nog conrector op de middelbare school. Van Wijlen gaat met prépensioen.

Swinkels is de afgelopen jaren nauw betrokken geweest bij de onderwijsvernieuwingen op het Bredase lyceum. Hij heeft een brede onderwijsachtergrond. Hij studeerde theologie aan de Universiteit van Tilburg, deed promotieonderzoek, was universitair docent op de UvT en doceerde aan de lerarenopleiding van Fontys Hogeschool.

Twaalf jaar geleden maakte Swinkels de overstap naar het voortgezet onderwijs als adjunct-directeur en conrector. Hij is inmiddels vijf jaar verbonden aan het OLV.

De opvolger van Van Wijlen staat te popelen om als rector aan de slag te gaan. "Dit is een prachtige school met een team van gedreven mensen. Zij hebben het aangedurfd fundamenteel over de koers van het onderwijs na te denken."

Van Wijlen (63) is bij zijn afscheid eind april ruim zeven jaar rector op het OLV geweest. Hij kende een pittige periode als schoolhoofd. Sinds zijn aantreden in 2014 overleden vijf leerlingen onder verschillende trieste omstandigheden.