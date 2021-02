Directeur Ben de Vugt neemt na de zomer afscheid van Podium Bloos, de culturele broedplaats aan de Speelhuislaan in Breda. De Vugt vindt het na achttien jaar het juiste moment om het stokje over te dragen.

Podium Bloos is de komende jaren verzekerd van financiële middelen en het cultuurcluster Klavers Jansen, waar het podium een sleutelrol speelt, ondergaat de komende tijd na jaren van discussie een vernieuwingsslag.

Een, zoals De Vugt noemt, "mooi perspectief" waarmee zijn opvolger met "optimisme" aan de slag kan. "Podium Bloos is niet meer weg te denken in het culturele landschap. Bloos speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van theatermakers; van prille amateurs naar jonge makers tot midcareers", zegt Vught.

"Het begint met jongeren. Zo krijgt het landelijk ondersteunde jongerenplatform 39Graden een steeds prominentere plek. Als je dan net als ik 63 wordt, dan weet je dat er een tijd komt om plaats te maken voor een nieuwe generatie."

De werving voor een opvolger zal binnenkort starten. Podium Bloos neemt de tijd om de nieuwe directeur goed in te werken.