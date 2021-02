De situatie bij het milieustation aan het Spinveld in Breda wordt volgens gemeenteraadslid Peter Vissers "schrijnend". Onlangs stond Vissers twee uur bij de milieustraat in de file. Hij wil dat burgemeester en wethouders ingrijpen.

Het Breda Beslist-raadslid is niet de eerste die klaagt over de drukte rond de milieustations. Begin dit jaar liet ook de SP-fractie al weten dat het geen doen meer is.

Burgemeester en wethouders lieten begin deze maand weten dat ze er ook weinig plezier aan beleven. Maar er is veel ziekteverzuim en het opleiden van vervangers is niet van de ene op de andere dag geregeld, liet het college weten.

Dat zal best, zegt Vissers, maar het is niet alsof dit probleem zomaar opeens opduikt: "Dit speelt al bijna een jaar. Hier had het college al veel eerder op moeten inspelen."

In een brief aan het college wijst hij er op dat ook de veiligheid in het geding is. "Langs de Markkade rijdt een aanzienlijke hoeveelheid vrachtverkeer. Om ieders veiligheid te garanderen moet dat worden geregeld met verkeersregelaars", aldus Vissers. Hij vindt het daarom verstandiger om tegelijkertijd het milieustation aan de Slingerweg te openen.

Het raadslid neemt geen genoegen met het antwoord dat het stadsbestuur enkele weken geleden gaf aan de SP: "Er is elke dag van de week een milieustation open. Een verdergaande openstelling is niet gewenst".

Misschien moet het stadsbestuur zich herbezinnen, zegt Vissers: "Juist nu gaan mensen klussen, want ze hebben vaak niks anders te doen. Maar ze willen dan niet met hun rotzooi blijven zitten, omdat ze niet naar het milieustation kunnen.''