De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag een 23-jarige man uit België aangehouden. De man reed met een snelheid van 150 kilometer per uur over de A27 tijdens de avondklok. Ook had hij geen kloppend kenteken op zijn auto en beledigde hij de politie na zijn aanhouding.

Tijdens de rit tussen 3.00 en 4.00 uur in de nacht reed de man ook meerdere keren over een doorgetrokken streep. De auto waarin hij reed, stond al sinds december niet meer geldig op iemands naam.

Op de Franklin Rooseveltlaan in Breda werden de man en zijn bijrijder aangehouden. De 23-jarige man uit België werd hierbij verbaal zeer agressief en werd daarom meegenomen naar een bureau. Hij is een nacht in de cel gehouden en wordt zondag verhoord.