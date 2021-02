Een medewerker van de NS is zaterdagmiddag mishandeld en bespuugd door een 35-jarige vrouw. De vrouw werd aangesproken omdat ze geen mondkapje droeg.

De vrouw reageerde rond 16:30 agressief toen het NS-personeel haar staande hield. Ze viel één van de medewerkers aan en die raakte daarbij gewond. Ook is zijn bril hierbij kapot gegaan. Tijdens het wachten op de politie spuugde deze vrouw ook nog naar dezelfde NS-medewerker.

De vrouw, waarvan de woonplaats niet bekend is, is meegenomen naar het bureau. Na een nacht in de cel zal ze verhoord worden.