Aan de Waterloostraat in de wijk Biesdonk in de Hoge Vucht in Breda komen twee identieke appartementenblokken met achtentwintig huurappartementen te staan. Ze komen te staan op de plek van twee voormalige schoolgebouwen van het Orion College. De bouw begint half maart.

Op de bestaande plek aan de Waterloostraat zijn inmiddels de twee oude schoolpanden gesloopt. Het zogeheten 'herstructeringsplan' is getoetst door de gemeente en positief bevonden. Niet in de laatste plaats omdat hiermee de huurvoorraad in de stad weer een impuls krijgt.

Het ontwerp van de appartementengebouwen is van de hand van architect Op ten Noort Blijdenstein. "Er is gekozen voor twee identieke wooncomplexen, die worden uitgevoerd in witte prefab betonelementen. Het metselwerk bestaat uit een hoogwaardige 'wasserstrich' steen in een okergele kleuren. Het ontwerp sluit mooi aan bij de gymzaal die behouden blijft, waar ook in een bijzonder patroon is gemetseld", aldus een woordvoerder van Hendriks Hendriks Bouw en Ontwikkeling, initiatiefnemer voor het bouwplan. De gebouwen worden voorzien van zonnepanelen en maken gebruik van stadsverwarming.

Op een paar plekken zijn vlakken in de gevel geaccentueerd door de koppen van de stenen 15 mm terug te leggen. "Zo ontstaat een subtiele vlakverdeling die de gevels iets meer spanning geeft."

Het omliggende terrein is ingericht door landschapsarchitect Buiten5. "De wadi's zijn samen met plantvakken tot een compositie gemaakt. Het bestaande park wordt straks rondom de gebouwen doorgezet, waarbij een zorgvuldige keuze is gemaakt in beplantingen en materiaal van de verharding."

De verwachte oplevering is december 2021.