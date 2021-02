GGD West-Brabant gaat een samenwerking aan met evenementenpark Breepark in Breda voor de inrichting van een XL-vaccinatielocatie. Om zodoende de snelheid van het vaccineren in Breda en in de regio een "stevige boost" te geven.

Vanaf half maart begint de opbouw van de nieuwe XL-priklocatie in de grote evenementenhal op Breepark (goed voor dertienduizend bezoekers bij een evenement), vanaf april worden de eerste vaccins gezet (8.00-20.00 uur). De mogelijkheid bestaat om er een 24-uurslocatie van te maken.

Breepark is een van de vier nieuwe priklocaties in de regio, samen met Breda Airport en nader te bepalen locaties in Roosendaal en Almkerk. In totaal gaat het aantal vaccinatiepunten in de regio naar zes, zo zit er al een priklocatie in het oude Amphia Ziekenhuis aan de Langendijk.

De nieuwe locaties moeten de problemen oplossen die al sinds het begin van vaccinatiecampagne spelen, met name in Breda. Een afspraak maken lukt niet altijd even goed. Soms moeten mensen uitwijken naar andere plaats in de regio.

De locatie Breepark is volgens de GGD zeer geschikt: "Met name door de enorme ruimte van de evenementenhal, maar ook door voorzieningen zoals het parkeren, de ligging aan de diverse uitvalswegen en de mogelijkheid om mensen overdekt in een 'wachtruimte' te plaatsen."

De 8.300 vierkante meter grote evenementenhal wordt momenteel gedeeltelijk gebruikt voor de snelteststraat van Lead Healthcare. Vanaf eind maart gaat deze snelteststraat naar het outdoorterrein van Breepark, waardoor de GGD eventueel nog verder kan opschalen.