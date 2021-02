Een autobotsing veroorzaakte afgelopen donderdagavond kort voor 19.00 uur een conflict op de Kapelakker in Breda, die uitmondde in een poging tot doodslag.

Eén van de automobilisten, een 49-jarige vrouw uit Breda, wilde een schadeformulier invullen. Maar de tegenpartij, een 35-jarige vrouw, zou niet hebben willen meewerken en probeerde roekeloos weg te rijden.

Twee automobilisten botsten op de kruising van de Nieuwe Kadijk, de Tilburgseweg en de Heerbaan en stopten aanvankelijk netjes op de Kapelakker. De verdachte wilde direct al niet meewerken aan het invullen van een schadeformulier en probeerde te vertrekken.

De automobiliste en haar bijrijdster probeerden te verhinderen dat de verdachte zou vluchten. Volgens haar zijn zij en een toegesneld familielid daarna mishandeld. Ook zou de verdachte de autospiegel van de automobilist hebben vernield en zijn ingereden op een twintigjarige man uit Breda, die hielp de verdachte tegen te houden.

Het lukte de betrokkenen om de verdachte tegen te houden tot het moment dat de politie arriveerde. Maar op dat moment wist zij tóch te ontkomen.

Volgens de politie is de verdachte een vrouw zonder vaste woon- of verblijfplaats en heeft zij geen geldig rijbewijs. Tegen haar zijn meerdere aangiftes gedaan: poging tot doodslag, zware mishandeling, vernieling en het verlaten van plaats van ongeval. De politie heeft een onderzoek naar haar ingesteld. Ze is nog niet aangehouden.