De politie heeft donderdagmiddag een zeventienjarige jongen aangehouden die allerlei verkeersovertredingen beging op de A16 en A58 tussen Breda en Etten-Leur. Zo reed hij onder meer met 200 kilometer per uur over de snelweg.

Het gaat om een tiener uit Vlaardingen die geen rijbewijs heeft. Agenten betrapten hem rond 11.30 uur op een snelheidsovertreding op de A16 bij Breda. De jongen kwam vanuit de richting Rotterdam. Hij reed 134 kilometer per uur terwijl 100 kilometer per uur was toegestaan.

De agenten besloten de auto aan de kant te zetten. Het leek erop dat de auto ging stoppen, maar bij Prinsenbeek reed de bestuurder snel de A58 op richting Etten-Leur. Daarbij reed hij ook over de vluchtstrook en de busbaan en werden snelheden van 200 kilometer per uur bereikt.

De jongen stopte bij Etten-Leur. Daar werd hij aangehouden.