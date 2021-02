Een vijftigjarige Bredanaar is in de nacht van woensdag op donderdag rond 0.30 uur aangehouden voor het veroorzaken van geluidsoverlast en het beledigen van agenten. Dat gebeurde bij een appartementencomplex aan de Wensel Cobergherstraat in Breda.

De politie had al eerder meldingen over geluidsoverlast op het adres van de man ontvangen.

Agenten spraken de verdachte aan, maar hij was niet voor rede vatbaar. De man schold de agenten uit en weigerde mee te werken. Daarop werd besloten de man aan te houden voor belediging. Hij is overgebracht naar het politiebureau.