Een 41-jarige man uit IJsland is in de nacht van woensdag op donderdag rond 2.30 uur aangehouden toen hij over straat liep met inbrekerswerktuigen in Breda.

De politie werd gebeld door medewerkers van de gemeente die de man op straat hadden zien lopen. De verdachte had geen identiteitskaart op zak en liep rond met een koffer vol gereedschappen. De man werd meegenomen naar het politiebureau.

Na verhoor is de man met bekeuringen voor het overtreden van de avondklok, het bij zich hebben van inbrekerswerktuigen en het niet kunnen tonen van een identiteitsbewijs naar huis gestuurd. Het gereedschap is in beslag genomen.