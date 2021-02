Het plan van de NS om in 2023 vanuit Breda en Rotterdam over de HSL naar Noord- en Oost-Nederland te rijden, is van de baan. Mede vanwege de coronacrisis gaat de NS de dienstregeling van 2022 grotendeels ook in 2023 rijden.

Reizigers die vanuit Breda naar het noorden of oosten willen met de hogesnelheidslijn, moeten dus minimaal een jaar langer wachten. Dat schrijft de NS in een brief aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Het plan was om in 2023 vanuit Breda en Rotterdam over de HSL en via Amsterdam-Zuid naar noord- en oost-Nederland te gaan rijden.

De belangrijkste reden van de vertraging is volgens de NS het feit dat de levering van een deel van de benodigde snelle ICNG-treinen langer duurt dan gepland. Dat komt door de wereldwijde impact van het coranavirus.

"De eerste ICNG-treinen zijn inmiddels in Nederland en rijden nu testritten door het land. Als de testritten positief zijn, verwacht NS dat eind dit jaar de eerste reizigers kunnen instappen. Het aantal treinen is echter niet genoeg om de volledige dienstregeling in 2023 te kunnen aanpassen." Dat is naar verwachting pas op zijn vroegst het geval in 2024.