Een dertigjarige bewoner van een flat aan de Bergschot in Breda is maandagochtend aangehouden, omdat hij wordt verdacht van brandstichting in de keuken van zijn appartement. De verdachte is een bekende bij hulpverlening vanwege eerder verward gedrag.

Om 7.45 uur kwam er een melding binnen over een keukenbrand in de flat. Vanaf de galerij zagen agenten vuur en zwart geblakerde spullen op de kookplaten van het fornuis. Een van de agenten zag dat een man naar het fornuis liep en met een voorwerp in het vuur porde.

De agent klopte op het raam en riep hard dat de bewoner open moest doen. Dit negeerde hij en dus gebruikte een van de agenten een breekijzer om de voordeurruit in te slaan.

Ze gingen naar binnen en hielden meteen de bewoner met zwart geblakerde vingertoppen aan. De brandweer heeft de keuken geblust. Daarna heeft een medewerker van de woningbouwvereniging de deur voorzien van noodglas.

De verdachte zit vast.