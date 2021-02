Een man is zaterdagavond in het centrum van Breda aangehouden nadat hij beveiligers had aangevallen en bedreigd.

De man werd op het perron gecontroleerd op een vervoersbewijs nadat bleek dat hij en zijn medereiziger onder invloed waren. Ook hadden zij waarschijnlijk geen geldig vervoersbewijs bij zich.

Een van de mannen weigerde mee te werken toen de spoorwegpolitie ter plaatse kwam. Hij zou een dreigende houding hebben aangenomen en een mes in handen hebben gehad. De verdachte is meegevoerd naar een cel.