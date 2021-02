De politie heeft zaterdagmiddag ingegrepen op de Grote Markt in Breda, omdat het daar te druk was. In verband met de coronamaatregelen grepen politieagenten en boa's in. Een man heeft een boete gekregen.

Hoewel de sleuteloverdracht, waarmee carnaval wordt afgetrapt, dit jaar achter gesloten deuren plaatsvond en thuis via de televisie te volgen was, stonden er zaterdagmiddag tegen 14.00 uur zeker tweehonderd verklede bezoekers voor het oude stadhuis.

Niet tussen alle bezoekers is een meetlat van 1,5 meter te leggen, maar van hossen of hutjemutje op elkaar staan is evenmin sprake.

Een man kreeg door een buitengewoon opsporingsbeambte een boete van 150 euro gepresenteerd. "Omdat ik een statafel bij me heb", zegt hij verbolgen.