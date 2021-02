De politie heeft vrijdagavond met groots machtsvertoon een man aangehouden in Breda. Een woordvoerder van de politie laat weten dat de persoon in kwestie nog een gevangenisstraf van 59 dagen moest uitzitten.

Een flinke politiemacht had zich verzameld in de het Hof van Hersbeek in Breda. Rond 21.45 uur waren meerdere eenheden op de been.

Enige tijd later werd een man in handboeien naar buiten gebracht en in een klaarstaande arrestantenbus gezet. Volgens getuigen ging de man flink tekeer, maar de politie kon dat niet bevestigen.

Waarvoor de man nog een celstraf moet uitzitten, is niet bekend.