De gemeente Breda heeft bestuurlijke boetes voor het vertonen van hinderlijk gedrag in het openbaar verhoogd.

De boete voor ontlasting in het openbaar gaat nu 150 euro kosten. Dit is 10 euro duurder geworden. Het overtreden van sluitingstijden bedraagt 300 euro, een stijging met 20 euro.

Volgens wethouder Greetje Bos (leefbaarheid) kan de gemeente niet alle boetes verhogen. Dit heeft te maken met landelijke richtlijnen die zijn opgezet door de overheid.

"Maar wat betreft de boetes waarvan we zelf de hoogte mogen vaststellen volgen we onze eigen lijn. En dat houdt in: geen verhoging. Daar hebben we het overigens wel over gehad, maar er was geen aanleiding toe. Misschien dat we dat alsnog doen bij de volgende shift van boeteverhogingen", zegt Bos.