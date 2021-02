De Boemeldonckse Karnavals Versiering (BKV) en de Beeckse Algemene Karnavalsstichting (BAK) hebben een interactieve carnavalswandeloptocht opgezet in Prinsenbeek. De Bredase tocht gaat langs onder meer veertien creaties van bouwclubs.

In totaal zijn er drie wandelingen samen met Prinsenbeek Wandelt uitgewerkt, maar een daarvan is interactief ingevuld. Die tocht is 10 kilometer lang en geschikt voor alle leeftijden.

De route is vanaf zondag 14 februari een week lang te lopen en staat op de mobiele website van de BKV. Met een koptelefoon of 'oortjes' in horen de wandelaars 'Leut voor onderweg'. Door QR-codes te scannen ontdekken de wandelaars meer informatie.

Het carnaval in Boemeldonck bestaat dit seizoen 55 jaar.