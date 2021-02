Bruidsparen die in het huwelijksbootje stappen op het stadhuis in Breda krijgen de beschikking over een livestream. De gemeente biedt die mogelijkheid aan in verband met corona, waardoor slechts dertig mensen de plechtigheid kunnen bijwonen.

De gemeente installeert een camera in de grote trouwzaal in het stadhuis. Zo kunnen genodigden toch via een livestream vanuit huis of elders het huwelijk mee beleven.

Het bruidspaar krijgt vooraf een unieke inlogcode die het paar kan delen met de extra genodigden. Er is ook een mogelijkheid de opname van het huwelijk op een USB-stick mee te krijgen, om zoals de gemeente het stelt, na te genieten van de mooiste dag uit hun leven. De livestream blijft ook na corona mogelijk.

Wethouder Boaz Adank (VVD, bedrijfsvoering) is blij dat Breda deze mogelijkheid nu kan bieden. "De mooiste dag van je leven wil je natuurlijk het liefst met al je dierbaren delen. Helaas is dat in deze tijd niet altijd mogelijk."